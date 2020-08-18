Yeni bir koronavirüs daha tespit edildi! Şimdikinden 10 kat daha tehlikeli oldu
Dünya genelinde koronavirüs salgınında vaka sayısı 22 milyonu geçerken bilim insanları yeni bir tür koronavirüs tespit etti. D614G ismi verilen koronavirüsün şu an dünyayı kasıp kavuran virüsten 10 kat daha bulaşıcı olduğu açıklandı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaşarak öldüren koronavirüsün yeni bir türü bulundu… Dünya üzerinde 777 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsün farklı bir türü olan virüse D614G adı verildi.
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Uluslararası basında yer alan haberlerde D614G isimli koronavirüs türünün şu an dünyanın mücadele ettiği virüsten çok daha tehlikeli olduğu açıklandı. Uzmanlar, bu virüsün 10 kat daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurdu.
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DSÖ'den iyi haber geldi
D614G’nin mutasyona uğramış bir koronavirüsü olduğunu açıklayan yetkililer dünyanın farklı bölgelerinde de tespit edildiğini açıkladı.
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Bir restoranda bulaşan koronavirüs salgınında hasta olan 45 vakadan en az 3’ünde D614G isimli koronavirüsün bulunduğu kaydedildi.
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