Yeni bir çekirge istilası başladı son 70 yılın en büyük istilası

Dünyanın kuzey yarım küresi koronavirüs belasıyla uğraşırken, sıcaklar sebebiyle virüs salgının görülmediği Afrika kıtası ise farklı bir felaketi yaşıyor. Milyarlarca çöl çekirgesi Doğu Afrika'yı istila etmiş durumda. Son 70 yılın en büyük çekirge istilası son bir kaç aydır ikinci kez yaşanıyor. Yeni gelen çekirgeler bir öncekinden daha saldırganlar. Birleşmiş Milletleri ise 3. dalga çekirge sürüsünün 400 kat daha fazla geleceğini açıkladı ve tarih verdi.