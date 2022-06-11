Yeni başkan belli oluyor! Galatasaray'da seçim günü sandıklar açılıyor

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu devam ediyor. Genel kurulda oy sayımı işlemi başlarken, ilk iki sandığın tasnifi tamamlandı. Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışıyor.

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Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi başlarken, ilk iki sandığın tasnifi tamamlandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede, birinci sandıkta başkan adaylarından Dursun Özbek'e 97, Eşref Hamamcıoğlu'na da 76 oy çıktı. İkinci sandıkta ise Özbek'e 107, Hamamcıoğlu'na da 113 oy verildi.

Kongrede ilk iki sandık sonucunda Dursun Özbek 204, Eşref Hamamcıoğlu ise 189 oy aldı.

Bu arada genel kurulda oy kullanan üye sayısı 4 bin 459 olarak güncellendi.

Başkanlık için 2 aday

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Adayların listeleri

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

Eşref Hamamcıoğlu:

Asıl: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

Burak Elmas oyunu kullandı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas da oy verme işlemini gerçekleştirdi. Elmas 5 numaralı sandıkta oyunu verdi.