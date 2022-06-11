Yeni başkan belli oluyor! Galatasaray'da seçim günü

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verecek.

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Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Burak Elmas, görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, başkan adaylarına başarılar diledi.

Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi.

Eski başkanlardan Dursun Özbek ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi.

Başkanlık için 2 aday

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Adayların listeleri

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

Eşref Hamamcıoğlu:

Asıl: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

Burak Elmas oyunu kullandı

Başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu oylarını kullandı. Diğer üyeler de Galatasaray Lisesi'ne gelip oylarını sandıklara atıyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da oy verme işlemini gerçekleştirdi. Elmas 5 numaralı sandıkta oyunu verdi.