Yeni ayın Türkiye üzerindeki çok önemli etkileri... Aman dikkat!: Dinçer Güner'den günlük burç yorumları...
29 Haziran 2022 pazartesi günü burçları neler bekliyor? Hangi burç bugün nelere dikkat etmeli? Ünlü astrolog Dinçer Güner, günlük astrotüyoları ve günlük burç yorumlarını yazdı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler...
Bu hafta medyana gelecek yeni ay Türkiye'ye önemli mesajlar veriyor. Bireysel, ülke ve dünya açılarından önemi ve ayrıntılarını sizler için derledik.
Dinçer Güner, sizler için günü kurtaracak astrotüyolar ve günlük burç yorumlarını yazdı:
''Bu hafta Yengeç burcunun 7. Derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni aya Koç burcunda seyahat eden Jüpiter’in sert bir kontağı olacak. Mirzam sabit yıldızı da bu yeni ayda etkin olacak.
Şimdi bu yeni ayın önce bireysel sonra dünya sonra da Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olabilir birlikte göz atalım. Yengeç yeni ay zamanları kendimizi daha fazla güvende hissetmek istediğimiz, korunma ihtiyacımızın arttığı, ev, aile, gayrimenkul, aile büyükleri ile ilgili konulara odaklandığımız zamanlara işaret eder. Geçmişe ait konular açılır, anılar gündeme gelebilir.
Evi derlemek, toplamak, eksiklerini gidermek, tamirat ve bakım işleri ile ilgilenmek, taşınmak, ev almak, ev satmak, şehir veya ülke değiştirmek, evimizin dekorasyonu ile ilgilenmek, evimizin güvenliğini sağlamak için alarm taktırmak gibi uğraşlarımız olabilir. Anne olmak, hamilelikle ilgili güzel gelişmelerde meydana gelebilir.