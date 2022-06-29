Yeni ayın Türkiye üzerindeki çok önemli etkileri... Aman dikkat!: Dinçer Güner'den günlük burç yorumları...

Evi derlemek, toplamak, eksiklerini gidermek, tamirat ve bakım işleri ile ilgilenmek, taşınmak, ev almak, ev satmak, şehir veya ülke değiştirmek, evimizin dekorasyonu ile ilgilenmek, evimizin güvenliğini sağlamak için alarm taktırmak gibi uğraşlarımız olabilir. Anne olmak, hamilelikle ilgili güzel gelişmelerde meydana gelebilir.