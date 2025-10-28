Yeni atanan kaymakam olay oldu! Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan kimdir herkes güzelliğini konuşuyor
Bolu'nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yapan Tuğçe Orhan, Samsun Ladik Kaymakamı oldu.Sosyal medya Samsun Ladik Kaymakamlığı'na atanan Tuğçe Orhan'ı konuşuyor. Orhan, disiplinli çalışma tarzı ve akademik birikimiyle öne çıkıyor. Orhan için "Barbie bebek" benzetmesi yapılıyor. Tuğçe Orhan kimdir, kaç yaşında?
Bolu'nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yapan Tuğçe Orhan, Samsun Ladik Kaymakamı oldu.Sosyal medyada Orhan'ın güzelliği konuşulmaya başlandı. Kimisi fotoğrafları için "yapay zeka" yorumu yaparken kimisi de "Barbie bebek" ve "Cindy bebek" benzetmesi yaptı.
Orhan atamasının ardından Samsun Valiliği ve Ladik Belediyesi ziyaretlerini tamamlayarak görevine başladı.
LADİK KAYMAKAMI TUĞÇE ORHAN KİMDİR?
Tuğçe Orhan, 1995 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatı boyunca gösterdiği başarılarla dikkat çeken Orhan, kamu yönetimi alanında akademik kariyer de yapmıştır. Kamu hizmetine olan ilgisiyle genç yaşında mülki idare amirliği mesleğine adım atanan Orhan, Türkiye'nin genç ve dinamik kaymakamları arasında yer almaktadır.
1995 doğumlu olan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Aslen Elazığlı olan Orhan, Anadolu kültürünün değerleriyle yetişmiş bir idareci olarak görev yapmaktadır.