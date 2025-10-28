Yeni atanan kaymakam olay oldu! Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan kimdir herkes güzelliğini konuşuyor

Bolu'nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yapan Tuğçe Orhan, Samsun Ladik Kaymakamı oldu.Sosyal medyada Orhan'ın güzelliği konuşulmaya başlandı. Kimisi fotoğrafları için "yapay zeka" yorumu yaparken kimisi de "Barbie bebek" ve "Cindy bebek" benzetmesi yaptı.