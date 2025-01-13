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Yeni aşkıyla kameralara yakalanmıştı! Çağla Şıkel'in sevgilisiyle arasındaki yaş farkı ortaya çıktı

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Yeni aşkıyla kameralara yakalanmıştı! Çağla Şıkel'in sevgilisiyle arasındaki yaş farkı ortaya çıktı

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü sunucu Çağla Şıkel'in yeni sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu ileri sürülmüştü. Söz konusu iddialara Şıkel'den sitemli açıklama geldi.

Yeni aşkıyla kameralara yakalanmıştı! Çağla Şıkel'in sevgilisiyle arasındaki yaş farkı ortaya çıktı

Büyük bir aşkla evlenen şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile manken Çağla Şikel, 2015 yılında yollarını ayırma kararı almıştı. 

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Yeni aşkıyla kameralara yakalanmıştı! Çağla Şıkel'in sevgilisiyle arasındaki yaş farkı ortaya çıktı

Boşandıktan sonra çocukları Kuzey ve Uzay için bağlarını hiç koparmayan eski çift, artık özel yaşantıları ile gündeme geliyor. 

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Yeni aşkıyla kameralara yakalanmıştı! Çağla Şıkel'in sevgilisiyle arasındaki yaş farkı ortaya çıktı

Çağla Şıkel, 2015 yılında Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra gönlünü ilk kez avukat Nail Gönenli'ye kaptırmıştı. Çağla Şıkel ve Nail Gönenli'nin uzun süreli bir aşka yelken açtığına inandığımız dönemde gelen ayrılık haberi hepimizi şaşkına çevirmişti. 

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Yeni aşkıyla kameralara yakalanmıştı! Çağla Şıkel'in sevgilisiyle arasındaki yaş farkı ortaya çıktı

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde bir mekân çıkışında yeni sevgisiyle görüntülenmişti. Şıkel'in sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilmişti.

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