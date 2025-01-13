Yeni aşkıyla kameralara yakalanmıştı! Çağla Şıkel'in sevgilisiyle arasındaki yaş farkı ortaya çıktı
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü sunucu Çağla Şıkel'in yeni sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu ileri sürülmüştü. Söz konusu iddialara Şıkel'den sitemli açıklama geldi.
Büyük bir aşkla evlenen şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile manken Çağla Şikel, 2015 yılında yollarını ayırma kararı almıştı.
Boşandıktan sonra çocukları Kuzey ve Uzay için bağlarını hiç koparmayan eski çift, artık özel yaşantıları ile gündeme geliyor.
Çağla Şıkel, 2015 yılında Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra gönlünü ilk kez avukat Nail Gönenli'ye kaptırmıştı. Çağla Şıkel ve Nail Gönenli'nin uzun süreli bir aşka yelken açtığına inandığımız dönemde gelen ayrılık haberi hepimizi şaşkına çevirmişti.
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde bir mekân çıkışında yeni sevgisiyle görüntülenmişti. Şıkel'in sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilmişti.