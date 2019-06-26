Yeni askerlik sistemi resmen yürürlükte! İşte bilinmesi gereken tüm detaylar
Yeni askerlik kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...
Meclis Genel Kurulu'nda 335 milletvekilinin oyuyla kabul edilen düzenleme, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylandı, daha sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasa kapsamında 100 bin asker erken terhis olacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle askerlik sisteminde köklü değişikler hayata geçmiş oldu.
Zorunlu askerlik 12 aydan 6 aya düştü
Yeni sistemde, kısa dönem uzun dönem askerlik ayrımı sona erdi. Zorunlu askerlik 12 aydan 6 aya düştü. 6 aylık askerlik görevini tamamlayanlar istemeleri ve uygun görülmeleri halinde askerlik hizmetine devam edebilecek. Bu kişilere 2 bin lira maaş verilecek.
Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da görev yapan askerlere ise ek bin lira verilecek.
100 bin askere terhis
Kanun düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle kışlalarda erken terhis çalışmaları da başladı. 6 aylık süreyi tamamlamış olan 100 binden fazla askerin terhis süreci başladı.