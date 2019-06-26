Yeni askerlik sistemi resmen yürürlükte! İşte bilinmesi gereken tüm detaylar

Yeni askerlik sistemi resmen yürürlükte! İşte bilinmesi gereken tüm detaylar

Yeni askerlik kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...

Yeni askerlik sistemi resmen yürürlükte! İşte bilinmesi gereken tüm detaylar - Sayfa 1

Meclis Genel Kurulu'nda 335 milletvekilinin oyuyla kabul edilen düzenleme, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylandı, daha sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasa kapsamında 100 bin asker erken terhis olacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle askerlik sisteminde köklü değişikler hayata geçmiş oldu.

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Yeni askerlik sistemi resmen yürürlükte! İşte bilinmesi gereken tüm detaylar - Sayfa 2

Zorunlu askerlik 12 aydan 6 aya düştü

Yeni sistemde, kısa dönem uzun dönem askerlik ayrımı sona erdi. Zorunlu askerlik 12 aydan 6 aya düştü. 6 aylık askerlik görevini tamamlayanlar istemeleri ve uygun görülmeleri halinde askerlik hizmetine devam edebilecek. Bu kişilere 2 bin lira maaş verilecek.

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Yeni askerlik sistemi resmen yürürlükte! İşte bilinmesi gereken tüm detaylar - Sayfa 3

 Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da görev yapan askerlere ise ek bin lira verilecek.

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Yeni askerlik sistemi resmen yürürlükte! İşte bilinmesi gereken tüm detaylar - Sayfa 4

100 bin askere terhis

Kanun düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle kışlalarda erken terhis çalışmaları da başladı. 6 aylık süreyi tamamlamış olan 100 binden fazla askerin terhis süreci başladı.

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