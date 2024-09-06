Yeni asgari ücret zammı tahmini belli oldu! Uzman isim net rakam verdi

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Uzman isim Ocak 2025’te SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de alabileceği zam oranını hesapladı. Erdursun’a göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 2025 yılı zammının yüzde 13,5 seviyelerinden olacak.