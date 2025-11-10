BIST 10.789
Yeni araç alacaklar dikkat! En ucuz sıfır kilometre otomobiller belli oldu

Türkiye'de sıfır otomobil satışları ekim ayında rekor kırarken, otomobil markaları da bazı kampanyalarını sürdürüyor. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller...

Yeni araç alacaklar dikkat! En ucuz sıfır kilometre otomobiller belli oldu - Resim: 1

11- RENAULT CLIO
 

Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 536 bin TL

Yeni araç alacaklar dikkat! En ucuz sıfır kilometre otomobiller belli oldu - Resim: 2

10- DACIA SANDERO STEPWAY
 

Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 420 bin TL

Yeni araç alacaklar dikkat! En ucuz sıfır kilometre otomobiller belli oldu - Resim: 3

9- HYUNDAI BAYON
 

KAsım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 404 bin TL

Yeni araç alacaklar dikkat! En ucuz sıfır kilometre otomobiller belli oldu - Resim: 4

8- FIAT GRANDE PANDA

Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 399 bin 900 TL

