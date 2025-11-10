Yeni araç alacaklar dikkat! En ucuz sıfır kilometre otomobiller belli oldu
|
Türkiye'de sıfır otomobil satışları ekim ayında rekor kırarken, otomobil markaları da bazı kampanyalarını sürdürüyor. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller...
11- RENAULT CLIO
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 536 bin TL
10- DACIA SANDERO STEPWAY
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 420 bin TL
9- HYUNDAI BAYON
KAsım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 404 bin TL
8- FIAT GRANDE PANDA
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 399 bin 900 TL
