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Yeni antik insan türü bilim insanlarını şaşırttı! İsrail'de tesadüfen bulundu

Yeni antik insan türü bilim insanlarını şaşırttı! İsrail'de tesadüfen bulundu

İSRAİL'de bulunan keşfedilmemiş insan türü bilim insanlarında şaşkınlık yarattı. Yeni bulunan insan türünün, yüz bin yıldan daha uzun süre önce bilinen insan türüyle yaşadığı tespit edildi. Çoktan adı bile koyuldu.

Yeni antik insan türü bilim insanlarını şaşırttı! İsrail'de tesadüfen bulundu

İsrail'de araştırma yapan ekip, yeni bir buluntu ile karşılaştı. Ekip, bulunan kalıntının yüzbinlerce yıl önce yaşamış ve bölgeden yayılmış olabileceğini düşünüyor. Hatta Avrupa'da Neandertallere ve Asya'daki diğer insanlara kıyasla daha eski bir türden geldiğine inanılıyor.

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Yeni antik insan türü bilim insanlarını şaşırttı! İsrail'de tesadüfen bulundu

Bilim insanları yeni keşiflerine 'Nesher Ramla Homo Type' adını verdiler. Ramla kenti yakınlarında ortaya çıkarılan kalıntıların, çok eski bir insan grubunun son kurtulanlarından olduğu düşünülüyor.

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Yeni antik insan türü bilim insanlarını şaşırttı! İsrail'de tesadüfen bulundu

Yeni buluntular ise insana ait kafatası ve çeneden oluşuyor. Bozulmadan yüzbinlerce yıl gelmiş olması ise bir mucize olarak lanse ediliyor. Tel Aviv Üniversitesinden Dr. Hila May, yapılan bu keşfin insanlığın nasıl bir gelişim gösterdiğini gözler önüne serdiğini söylüyor.

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Yeni antik insan türü bilim insanlarını şaşırttı! İsrail'de tesadüfen bulundu

Özellikle Neandertallerin evriminin hikayesini yeniden şekillendirebileceğini açıklayan May, bu gelişimin Avrupa noktasında önemli olduğunu aktarıyor.

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