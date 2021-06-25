Yeni antik insan türü bilim insanlarını şaşırttı! İsrail'de tesadüfen bulundu

Yeni buluntular ise insana ait kafatası ve çeneden oluşuyor. Bozulmadan yüzbinlerce yıl gelmiş olması ise bir mucize olarak lanse ediliyor. Tel Aviv Üniversitesinden Dr. Hila May, yapılan bu keşfin insanlığın nasıl bir gelişim gösterdiğini gözler önüne serdiğini söylüyor.