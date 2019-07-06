Yeni aldığı otomobili hacizli çıkınca çıldırdı kimse onu sakinleştiremedi
ADANA'da 2 gün önce satın aldığı otomobilinin hacizli olduğunu öğrenen Duran Turgut (36), kendisini aracın içine kilitledi. Çevreden topladığı kuru otları otomobilin içine koyarak kendisini ateşe vereceğini söyleyen Turgut, 1 saat sonra etkisiz hale getirildi.
Olay, Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. 2 gün önce 15 bin liraya otomobil alan Duran Turgut, sabah işe giderken trafik polislerinin uygulamasından durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın hacizli olduğu öğrenen Turgut, çevredeki kuru otları alarak otomobilin içine koydu.
Eline çakmak aldı: Daha sonra Turgut kendisini araca kilitledi. Bunun üzerine trafik polisleri, asayiş ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen polis, elinde çakmak olan Turgut'u görünce itfaiye ekiplerini aradı.
Ölürüm de size vermem: Eline aldığı sopayla camlara vuran Turgut, "Bu araç benim her şeyim, ölürüm de onu size vermem. Kendimi de bu aracın içinde yakacağım" dedi.
Aracını çevredekilerin üzerine sürmek istedi: Kendisini yakalayan polislere öfkelenen Turgut, daha sonra aracını çalıştırarak çevredekilerin üzerine sürmek istedi. Polisler ise, ekip otolarını Turgut'un aracının çevresine park etti.