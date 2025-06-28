Yeni Akit'ten Özgür Özel'e çirkin yanıt

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini 'geberdi' diyerek manşetlerden duyuran Akit Gazetesi'ne en büyük tepki CHP Lideri Özgür Özel'den gelmişti. Tepki çeken bu manşet sonrası Akit'ten art arda açıklamalar gelmiş ve montaj açıklaması yapılmıştı. Bugün ise Akit, manşetinden Özgür Özel'e cevap verdi. 'Geberdi' cümlesi CHP'nin paralı trollerine ait sen de inandın mı" diye sordu.

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CHP lideri Özel, hem muhalif kanallara verilen cezalara tepki gösterdi hem de Yeni Akit’in Zeyrek hakkındaki haberine ceza verilmemesi hakkında “Akit’e susup ceza veremeyenler Akit’in yaptığı itliğin ortağıdır” dedi.

Yeni Akit bugün manşetinden Özel'e çirkin bir yanıt verdi.

"Anlama özürlü Özgür Özel'e aptala anlatır gibi bir daha anlatıyoruz: 'Geberdi' cümlesi CHP'nin paralı trollerine ait sen de inandın mı" ifadelerine yer verilen manşette şöyle denildi:

“İnananların gören gözü, işiten kulağı, haykıran sesi” olma taahhüdü ile yayın hayatına başlayan, türlü saldırı, baskı ve şantajlara maruz kalmasına rağmen eğilip bükülmeyen Akit, laikçi azınlığı kudurtmaya devam ediyor."