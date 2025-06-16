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Yeni Akit'in başlığı Berna Laçin'i fena kızdırdı! Bir daha yazayım felakettir

Yeni Akit'in başlığı Berna Laçin'i fena kızdırdı! Bir daha yazayım felakettir

İSRAİL'e düşen füzeler için “Hay Allahımmmm korkunç" ifadelerini kullanan Berna Laçin, Yeni Akit gazetesinin hedefi oldu. Yeni Akit, "Berna Laçin, İsrail'in bombalandığını öğrenince fenalaştı" başlığı atıp, hastanede serum takılmış eski bir fotoğrafını kullandı.. Laçin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek "N’oldu bir dezenformasyon yasası olacaktı? " dedi.

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Dünya gündeminde yer alan İran ve İsrail'in karşılıklı saldırıları devam ederken, birçok sanatçı ve ünlü isim de sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Oyuncu Berna Laçin de İran’ın İsrail’e yönelik saldırı görüntülerine, “Hay Allahımmmm korkunç ” diye yazdı. 

Yeni Akit'in başlığı Berna Laçin'i fena kızdırdı! Bir daha yazayım felakettir - Resim: 0

Eski fotoğrafla sahte haber
Bunun üzerine, Yeni Akit gazetesi, haberi “Berna Laçin, İsrail'in bombalandığını öğrenince fenalaştı ” başlığıyla yayınladı. Berna Laçin'in daha önce hastanede çekilmiş bir fotoğrafı da habere iliştirildi. Haberin başlığına tepki gösteren Laçin, sosyal medya hesabından Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek şu notu düştü: "N’oldu bir dezenformasyon yasası olacaktı? "

yeni akit berna laçin

Berna Laçin İsrail yandaşı mı?
Sanatçı Berna Laçin'e Akit kafayı takmış durumda. Laçin'i tek bir paylaşımla İsrail yandaşı olarak hedef gösterse de aslında sanatçı Gazze konusunda net ve Akit'in haberi sonrasında bir kez daha şunları yazdı:

-Yazdığım 100 twitt ve yayınladığım video var. Bir daha yazalım İsrail’in Filistin Halkına yaptığı soykırım ve insanlık suçudur.
-İran’a saldırması felakettir. Burnumuzun dibinde savaş olması da bizim için korkutucudur. Kısaca tüm yaşananlar KORKUNÇTUR! Not: 2 gün sonra “Berna Gazze için bir şey demedin” diyecekler de Nettanyahu ile yarışacakkadar içi kötülükle dolu trollerdir.

Berna Laçin, Netahyahu'nun İran'a yönelik açıklamasına da şu twiti atarak duruşunu bir kez daha netleştirdi:

Yeni Akit'in başlığı Berna Laçin'i fena kızdırdı! Bir daha yazayım felakettir - Resim: 2

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