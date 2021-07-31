Yeni Akit'in 'baldır bacak' haberine Tuğba Özay'dan flaş yanıt! Ölen atını paylaştı
MANAVGAT yangınında çiftliği zarar gören eski manken Tuğba Özay'ın üzüntüden felç geçirdiğine yönelik haber "Baldır bacak gösterip aldığı çiftliği yanan" ibaresiyle sunarak sosyal medyada çok büyük tepki gören Yeni Akit'e, konunun muhatabı Özay'dan yanıt geldi. Özay, çiftlikteki dumandan zehirlenerek ölen atı Tarçın'ı da paylaştı.
Akit'in son hedefi Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanan Tuğba Özay oldu. Manavgat’ta yangının olduğu bölgede çiftliği bulunan eski manken Tuğba Özay’ın çiftliği de hasar görmüş ve Tuğba Özay sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunmuştu. Özay, yaptığı çağrı sonrasında hastaneden görüntüsünü paylaşarak felç geçirdiğini açıklamıştı. Yeni Akit, Tuğba Özay’ın mağduriyetini sayfasına “Manken Tuğba Özay’ın bacak gösterip aldığı çiftliği de mi varmış?” başlığıyla taşıdı.
Akit, haberde ise Tuğba Özay’dan şu şekilde bahsetti:
Toplum ahlakını ifsat etmekle vazifeli magazin gazeteleri ve internet sitelerinin çarşaf çarşaf yayınladığı baldır bacak fotoğraflarıyla tanınan ve podyumlara çıkarak müstehcenlikle cebini dolduran Tuğba Özay’ın yangından etkilenen Manavgat’ta çiftliği olduğu ortaya çıktı.”
"Bir de Karadenizlisiniz! Trabzonlusunuz! Yazıklar olsun"
Özay ise bu habere şöyle bir tepkiye yanıt verdi:
Yeni Akit gazetesi 64 beğeni ile kalırsın öyle! Milyonlar yanımızda çok şükür! Bir de Karadenizlisiniz! Trabzonlusunuz! Yazıklar olsun attığınız başlığa! Ama daha önce de atmıştınız hakkımda böyle iğrenç başlıklar! Yazıklar olsun! Gerçekten yazıklar olsun!"