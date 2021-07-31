Yeni Akit'in 'baldır bacak' haberine Tuğba Özay'dan flaş yanıt! Ölen atını paylaştı

"Bir de Karadenizlisiniz! Trabzonlusunuz! Yazıklar olsun"

Özay ise bu habere şöyle bir tepkiye yanıt verdi:

Yeni Akit gazetesi 64 beğeni ile kalırsın öyle! Milyonlar yanımızda çok şükür! Bir de Karadenizlisiniz! Trabzonlusunuz! Yazıklar olsun attığınız başlığa! Ama daha önce de atmıştınız hakkımda böyle iğrenç başlıklar! Yazıklar olsun! Gerçekten yazıklar olsun!"