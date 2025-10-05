BIST 10.859
Yeni Akit yazarından Trump ile ne görüştün Erdoğan diyen muhelefete Trump ile yanıt

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için Trump'a bir şey diyemediğini savunan muhalefete, Gazze barış planı sonrası Trump'ın açıklamaları üzerinden tepki gösterdi.

Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge liderleriyle yaptığı görüşmelerinin ardından açıkladığı Gazze planında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkısı olduğu konuşuluyor.

Muhafeletin iktidara yönelik Gazze eleştirilerine ilişkin dikkat çeken bir yazı Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan geldi.

CHP lideri Özgür Özel'in “Haydi haydi.. Trump’ın yanında da, Netanyahu’nun soykırım yaptığını söyle de, Ankara’ya dönüşünde havalimanında seni karşılayayım”sözlerine değinen Karahasanoğlu, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan, Trump ile bakın neler konuşmuş..

Çerçeveyi nasıl çizmiş ki..

HAMAS’ın silah bırakması istendiği hâlde..

Karşılığında İsrail’in Gazze’den çekilmesi önerildiği hâlde..

“Yok öyle, eski yaşanılanları tekrarlama., Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz” denilerek..

“Önce İsrail, Gazze’yi terkedecek.. Sonra Filistin devleti kurulacak, tanınacak.. Sonra HAMAS, silah bırakacak..” cevabı verildi.

Bu cevap, Trump tarafından kabul gördü, Türkiye’ye teşekkür edildi, İsrail’in derhal bombalamaları durdurması istendi..

Şimdi buyrun sorun..

Erdoğan Trump ile ne konuştu..

Şimdi size tane tane anlatır..

“HAMAS’ı terör örgütü olarak göremezsiniz” dediğini.

“HAMAS, Kuvâ-yi Milliye’dir” dediğini..

“İsrail soykırım yapıyor” dediğini, şimdi makul noktada görüşmeler başladıktan sonra..

Erdoğan size anlatsın..

Ama siz anlar mısınız.. Daha doğrusu, anlarsınız da.. nefsinizin kibrine bu gerçeği kabul ettirir misiniz, onu bilmiyorum."

New York'ta BM binasında Gazze konulu toplantıda ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı yapılmıştı. BM binasında düzenlenen toplantı basın kapalı gerçekleştirilirken, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturmuştu. Toplantıya, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katılmıştı.

ABD Başkanı Trump, toplantının başında yaptığı kısa açıklamada, "Bu çok önemli bir toplantı olacak. Orta Doğu'nun büyük liderleriyle önemli bir toplantı olacak. Gazze'deki savaşı sona erdirmek istiyoruz, sona erdireceğiz. Belki de şu anda sona erdirebiliriz." değerlendirmesini yapmıştı.

