Yenenler ailesinden biz tek siz hepiniz göndermesi
Ünlü oyuncu, sunucu ve komedyen Eser Yenenler'in güzel eşi ve sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile Instagram'dan yaptığı son paylaşımında esprili tarzını kullanarak, "biz tek siz hepiniz" notunu düştü. Ürettiği dijital medya içerikleriyle takipçilerinin beğenisi kazanan Berfu Yenenler, sık sık gündelik hayatına dair kesitler sunuyor.
Miss Turkey 2015'te dördüncü seçilerek şöhret dünyasına adım atan dijital medya içerik üreticisi Berfu Yenenler, eşi ünlü komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile mutlu evliliklerini, verdikleri pozla takipçileriyle paylaştı. "
Eser-Berfu Yenenler çifti: Biz tek siz hepiniz!"
Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile evlenmişti. Çift, aynı yıl oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Berfu-Eser Yenenler'in ikinci çocukları Mete ise geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya gelmişti.
27 yaşındaki Berfu Yenenler, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir ödül töreninde çocuklarının babalarına çektiğini söylemişti: