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Yenenler ailesinden biz tek siz hepiniz göndermesi

Yenenler ailesinden biz tek siz hepiniz göndermesi

Ünlü oyuncu, sunucu ve komedyen Eser Yenenler'in güzel eşi ve sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile Instagram'dan yaptığı son paylaşımında esprili tarzını kullanarak, "biz tek siz hepiniz" notunu düştü. Ürettiği dijital medya içerikleriyle takipçilerinin beğenisi kazanan Berfu Yenenler, sık sık gündelik hayatına dair kesitler sunuyor.

Yenenler ailesinden biz tek siz hepiniz göndermesi

Miss Turkey 2015'te dördüncü seçilerek şöhret dünyasına adım atan dijital medya içerik üreticisi Berfu Yenenler, eşi ünlü komedyen ve oyuncu  Eser Yenenler ile mutlu evliliklerini, verdikleri pozla takipçileriyle paylaştı. "

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Yenenler ailesinden biz tek siz hepiniz göndermesi

Eser-Berfu Yenenler çifti: Biz tek siz hepiniz!"

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Yenenler ailesinden biz tek siz hepiniz göndermesi

Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile evlenmişti. Çift, aynı yıl oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Berfu-Eser Yenenler'in ikinci çocukları Mete ise geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya gelmişti.

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Yenenler ailesinden biz tek siz hepiniz göndermesi

27 yaşındaki Berfu Yenenler, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir ödül töreninde çocuklarının babalarına çektiğini söylemişti:

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