Yemin dizisinin aşıkları Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den müjdeli haber!

Geçtiğimiz günlerde Gökberk Demirci, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulunmuştu. Demirci, evlilik balonlarını paylaşarak "She said yes (evet dedi) balonları" mesajını not düştü. Böylece, yakışıklı oyuncunun sevgilisine evlilik teklifi edip etmediği merak konusu oldu.