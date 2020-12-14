Yemin dizisinin aşıkları Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den müjdeli haber!
Kanal 7'deki Yemin dizisinde aşk yaşamaya başlayan Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den mutlu haber geldi. Hayranları sevinçten havalara uçtu.
Kanal 7'de ekrana gelen Yemin dizisinde başrolü paylaşan Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin aşka dönüşen rol arkadaşlığı evliliğe gidiyor. Diziden ayrıldıktan sonra Sol Yanım'da başrolü kapan Özge Yağız ve Gökberk Demirci cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde Gökberk Demirci, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulunmuştu. Demirci, evlilik balonlarını paylaşarak "She said yes (evet dedi) balonları" mesajını not düştü. Böylece, yakışıklı oyuncunun sevgilisine evlilik teklifi edip etmediği merak konusu oldu.
Özge Yağız, kısa zaman önce sevgilisi Gökberk Demirci ile başrolleri canlandırdığı Yemin dizisinden ayrıldı ama bu kötü bir ayrılık değildi.
Tam aksine, oyunculuk performansı çok beğenilen Özge Yağız, Star TV’de yayınlamaya başlayan Sol Yanım isimli diziye transfer oldu.