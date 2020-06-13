Yemin dizisi izlenme rekorları kırıyor! Yeni dönemde büyük sürpriz

Hafta içi her gün Kanal 7'de izleyiciyle buluşan Yemin dizisi geçtiğimiz haftalarda 245. bölümüyle sezon finali yaptı ve ara verdi. Korona salgını yüzünden erken veda etmek zorunda kalan Yemin, büyük bir fan kitlesine sahip ve iki sezondur ekranlarda rüzgar estirdi.