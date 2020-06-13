Yemin dizisi izlenme rekorları kırıyor! Yeni dönemde büyük sürpriz
Kanal 7 ekranlarının günlük yayımlanan dizisi Yemin geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı. İlgiyle takip edilen yapım ise diğer ülkelerde fırtınalar estiriyor.
Hafta içi her gün Kanal 7'de izleyiciyle buluşan Yemin dizisi geçtiğimiz haftalarda 245. bölümüyle sezon finali yaptı ve ara verdi. Korona salgını yüzünden erken veda etmek zorunda kalan Yemin, büyük bir fan kitlesine sahip ve iki sezondur ekranlarda rüzgar estirdi.
2 sezon boyunca izleyicilerin gönlünde taht kuran başrolünde Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın yer aldığı Yemin sezon finaliyle nefes keserken dünyada bir çok ülkede izlenme rekorları kırmaya başladı.
"Yemin Dünyaya açılıyor": Eccho Rights firması tarafından yurt dışı dağıtımı yapılan Yemin dizisinden çok mutlu eden başarı haberleri geldi. Dizi yakın zaman sonra Güney Amerika ülkelerinde seyirciyle buluşacak.
Guatemala, El Salvador, Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti, Honduras, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Paraguay ve Bolivya’da yayınlanacak olan Yemin dizisinin iyi performans göstermesi bekleniyor.