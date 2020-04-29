Yemin dizisi 3. sezon yayımlanacak mi? Final tarihi belli oldu
Kanal 7 ekranlarının iki sezondur ekranlara gelen sevilen günlük dizisi Yemin sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin başrol oynadığı dizinin ne zaman sona ereceği belli oldu.
Karamel Yapım tarafından ekranlara getirilen ve oyuncu kadrosunda Gökberk Demirci, Özge Yağız, Can Verel, Munise Özlem Gül, Arcan Gürses, Berkant Müftüler gibi isimlerin yer aldığı Yemin dizisinin sezon finali yapacağı tarih belli oldu. Yemin, 240. bölüm ile ikinci sezonu sonlandıracak.
Kanal 7'nin fenomen dizisi ve günlük olarak izleyiciyle buluşan Yemin dizisinde Emir ve Reyhan'ın aşkı dizi sevenleri ekran başına kilitliyordu. Ancak Yemin hayranlarını üzecek haber geldi ve 240. bölüm ile ikinci sezonu bitirme kararı alındı.
"Özge Yağız diziden ayrılıyor": Yemin dizisinin sezon finali bölümü, 1 Mayıs Cuma günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Öte yandan Yemin dizisinde Reyhan'a hayat veren başrol oyuncusu Özge Yağız diziden ayrılacak.
Yemin dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Özge Yağız oldukça büyük bir fan kitlesine sahip. Yemin dizisinde oyunculuğunu da kanıtlayan güzel yıldız, haftalık yapımlarda boy göstermek için risk aldı.