Yemin dizisi 3. sezon yayımlanacak mi? Final tarihi belli oldu

Kanal 7'nin fenomen dizisi ve günlük olarak izleyiciyle buluşan Yemin dizisinde Emir ve Reyhan'ın aşkı dizi sevenleri ekran başına kilitliyordu. Ancak Yemin hayranlarını üzecek haber geldi ve 240. bölüm ile ikinci sezonu bitirme kararı alındı.