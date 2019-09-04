Yemekteyiz'in sunucusu Seda Sayan Sermiyan Midyat'la birlikte mi? Aşk iddiasına olay yanıt
TV 8'de yayınlanan Yemekteyiz adlı programın sunucusu Seda Sayan, oyuncu Sermiyan Midyat'la adının aşk dedikodusuna karışması üzerine konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'da aktarılan iddiaya göre; Yemekteyiz'in çiçeği burnunda sunucusu Seda Sayan'la oyuncu Sermiyan Midyat arasında duygusal bir yakınlaşma yaşanıyor.
Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından 2.Sayfa programına bağlanan Seda Sayan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı; 2. Sayfa programına şunları söyledi: Sermiyan'ı senelerdir tanıyorum. Filmiyle ilgili bir şeyler anlatıyordu. Çok güldük. Tam yakınlaşma değil, sohbet ettik. Abuk sabuk şeyler çıkarmayın Allah aşkına.''
Seda Sayan kimdir? 56 yaşındaki Seda Sayan söyledikleri ve yaptıklarının yanısıra eşleri ve geçirdiği evlilikleri ile de sık sık gündeme geliyor. 56 yaşında olan Seda Sayan, toplam 7 kez evlendi. İlk evliğini 26 yaşında futbolcu Rıdvan Kılıç ile yaptı. İkinci evliliği Sinan Ergin'den ise tek çocuğu Oğulcan dünyaya geldi. Nihat Doğan ve Mahsun Kırmızıgül ile de imam nikahıyla evlenen Seda Sayan'ın son eşi 2010 yılında nikah masasına oturduğu türkücü Onur Şan oldu.
Sermiyan Midyat kimdir? 2 Aralık 1974'te Ankara'da doğdu. 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü.