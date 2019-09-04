Yemekteyiz'in sunucusu Seda Sayan Sermiyan Midyat'la birlikte mi? Aşk iddiasına olay yanıt

Seda Sayan kimdir? 56 yaşındaki Seda Sayan söyledikleri ve yaptıklarının yanısıra eşleri ve geçirdiği evlilikleri ile de sık sık gündeme geliyor. 56 yaşında olan Seda Sayan, toplam 7 kez evlendi. İlk evliğini 26 yaşında futbolcu Rıdvan Kılıç ile yaptı. İkinci evliliği Sinan Ergin'den ise tek çocuğu Oğulcan dünyaya geldi. Nihat Doğan ve Mahsun Kırmızıgül ile de imam nikahıyla evlenen Seda Sayan'ın son eşi 2010 yılında nikah masasına oturduğu türkücü Onur Şan oldu.