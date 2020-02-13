Yemekteyiz'in eski sunucusu Onur Büyüktopçu ünlülere demediğini bırakmadı
TV8 ekranlarında yayımlanan Yemekteyiz programının eski sunucusu Onur Büyüktopçu, 2. Sayfa adlı magazin programında ünlüler dünyası için olay sözler söyledi.
TV8 ekranlarında yayımlanan Yemekteyiz programının sunculuğunu Seda Sayan'a kaptıran Onur Büyüktopçu, Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katıldı. Hakkında merak edilenleri anlatan Büyüktopçu, ünlüler için söylediği sözlerle tartışma yaratacak gibi duruyor.
Magazin gündemi Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Defne Samyeli üçlüsü arasındaki aşk haberleriyle çalkalanırken ünlülerin ilişkileri hakkında da yorumlar yapan Onur Büyüktopçu, şu sözlere imza attı:
"Bu ilişkileri ünlüler yaşadığı için ses getiriyor normal hayatta neler yaşanıyor görüyoruz. Sabah programlarında neler neler var görüyoruz.''
Çeki düzen vermemeliler: ''Tabii ünlüler de biraz daha çeki düzen vermeleri gerekir. Ben de beş senedir bu camianın içindeyim. Ben de her tarafa gidiyorum, kız arkadaşlarımla erkek arkadaşlarımla…''
Başka kafadayım: ''Ben olduğum gibiyim kız arkadaşımla çekildiği fotoğrafları hikayeme de koyuyorum. Hiçbir zaman da ‘sevgili’ diye haber çıkmıyor. Ben başka kafalarda bir adamım.''