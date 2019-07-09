Yemekteyiz'in 56 yaşındaki sunucusu Seda Sayan nasıl erkek istediğini açıkladı!

Aylık 35 bin TL kira: Öte yandan İstanbul'da pek çok gayrimenkulu bulunmasına rağmen hepsini Mecidiyeköy semtinde yer alan bir rezidansa taşınma hazırlıklarını sürdüren Sayan'ın, aylık kira bedelinin 35 bin TL olması da dikkat çekmişti.