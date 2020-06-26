Yemekteyiz'i Seda Sayan'a bırakan Onur Büyüktopçu tartışmalara noktayı koydu
Yemekteyiz yarışmasının eski sunucusu Onur Büyüktopçu, Seda Sayan'ın işini elinden aldığı iddialarına son noktayı koydu.
TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasını geçtiğimiz sene Onur Büyüktopçu sunmuş, ardından Seda Sayan'a devretmişti. Bu durum üzerine sosyal medyada Seda Sayan'ın Onur Büyüktopçu'nun ayağını kaydırdığı ve işini elinden aldığı yönünde iddialar yer almıştı.
Bu iddialar Seda Sayan'ı oldukça kızdırmıştı hatta Sayan, kendisini kızdıran bir takipçisine küfrederek sert bir tepki göstermişti. Önceki gün bir mekan çıkışı görüntülenen Onur Büyüktopçu'ya bu konu soruldu.
Sunucu, ''Yemekteyiz'' adlı programdan ayrılmasıyla ilgili iddialara son noktayı koydu:
''Seda Sayan, ayağımı kaydırmadı. Kendi isteğimle yarışmadan çıktım. Bunu açıklamama rağmen hala inanmadıklarını söyleyenler var.''
''Seda Abla'yla günlük hayatta da konuşuruz, görüşürüz. 'Yemekteyiz' teklifi gelince benden de fikir aldı ve sonra 'Çok zormuş' dedi. Ben de bu zorluk yüzünden bıraktım. Çok yorulmuştum.''