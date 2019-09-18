Yemekteyiz'i bırakıp Show TV'ye geçmişti Onur Büyüktopçu hakkında flaş gelişme
Tv8'de yayınlanan Yemekteyiz'deki yerini Seda Sayan'a kaptıran Onur Büyüktopçu'nun, Show TV'deki Damat Bayıldı programı hakkında kısa bir süre süre sonra final kararı verilmesi bekleniyor.
Show TV'nin büyük umutlarla geçtiğimiz aylarda yayın hayatına başlattığı Damat Bayıldı programı, kanalı adeta şoka uğrattı. Sevilen ekran yüzü Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği program, reytinglerde adeta çakıldı.
26 Ağustos'ta yayın hayatına başlayan Damat Bayıldı'nın ilk üç hafta aldığı reyting sonuçları, Show TV'yi tatmin etmedi. İlk iki bölümde 1 reyting almayı başarabilen program, 3. bölümün ardından düşüşe geçti.
İlk 60'a bile giremiyor: Damat Bayıldı son on bölümde ortalama 0.5 reyting alırken sıralamada ilk 60'ı bile artık göremiyor. Bu sonuçlara göre kanalın bu programa daha fazla zaman ayırması beklenmiyor.
En az 1 reyting alması bekleniyor: Damat Bayıldı programının yayına devam edebilmesi için en az 1 reyting alabilmesi lazım. Aksi takdirde Show Tv Damat Bayıldı’yı çok fazla yayında tutmayacak.