Yemekteyiz'e veda eden Seda Sayan takipçisine küfrü bastı! Onur Büyüktopçu kavgası
Onur Büyüktopçu'nun Yemekteyiz'e veda etmesinin ardından sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan da Yemekteyiz yarışmasına veda etti. Bir takipçisinin yorumuna sinirlenen Sayan, küfrü basınca herkesin ağzı açık kaldı.
Geçtiğimiz yıl TV8 ekranlarında Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz programını Seda Sayan, Büyüktopçu'dan devralmış, herkes Sayan'ın ünlü sunucuyu yerinden ettiğini iddia etmişti. Seda Sayan, Onur Büyüktopçu'nun kendi isteğiyle Yemekteyiz yarışmasını bıraktığını söylese de kimseyi inandıramadı.
Son olarak ise Seda Sayan da TV8'de yer aldığı her iki programı da bıraktı. İlk olarak O Ses Türkiye yarışmasından ayrıldığını duyuran Sayan, ardından da Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu artık yapmayacağını, yorulduğunu söyledi.
Yemekteyiz'i bırakması ise sosyal medyayı birbirine kattı ve Seda Sayan'a da birçok yorum geldi. Bir takipçisinin yorumu ise Sayan'ı çileden çıkarınca olanlar oldu. Seda Sayan, takipçisine küfrü bastı, herkes şoke oldu.
Seda Sayan'ı çileden çıkaran o yorumda ise şunlar yazıyordu:
"Zuhal Topal ile sidik yarıştıracağım diye Onur'u yerinden etmeseydi ne güzel millet seyrediyordu, reytingi de fena değildi. Ama onlar kaşındı. Seda Sayan izlenir zannettiler, Zuhal'i geçer sandılar ama nal toplattı yine onlara ve izlenmedi.''