Yemekteyiz'den de ayrılmıştı! Show TV'nin fişini çektiği Onur Büyüktopçu müjdeyi verdi
Yemekteyiz'deki yerine Seda Sayan'ı oturtan, Show TV'deki programı da kötü reyting sebebiyle yayından kaldırılan Onur Büyüktopçu'nun yeni işi belli oldu.
Ekranlarda Kiralık Aşk dizisiyle sevilmesinin ardından sunuculuk kariyerine Yemekteyiz ve Damat Bayıldı programını ekleyen Onur Büyüktopçu, bu sefer bambaşka bir işe girişti. Büyüktopçu, yeni projesi için şan dersleri bile almaya başladı.
Programının final yapmasının ardından şu sıralar yeni proje araştırması yapan Onur Büyüktopçu, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Çok heyecanlı olduğunu belirten Büyüktopçu, yakında bir müzikal projesinin olacağını müjdeledi.
Ders alıyor: Proje için şan dersleri almaya başladığını belirten Onur Büyüktopçu, , "Sahnede olmak ve bir müzikalle izleyicilerle buluşuyor olmanın heyecanı gerçekten çok başka. Umarım sahnelendiğinde de beğeni ile izleyeceğiniz güzel bir performans olacak" ifadelerine yer verdi.
Programı final yapmıştı: Onur Büyüktopçu'nun Show TV'de yayınlanan Damat Bayıldı programı, geçtiğimiz haftalarda kötü giden reytingler sebebiyle final yapmış ve ekranlara veda etmişti.