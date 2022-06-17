Yemekteyiz'de Zuhal Topal krizi çıktı! Yarışmacı çıldırttı kimse sakinleştiremedi
Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın sunduğu "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programında seyirciyi şoke eden bir olay yaşandı. Haftanın beş günü yarışmacıların sofra ve yemeklerini yarıştırdıkları programda yarışmacılardan Esma Hanım, günün yarışmacısı İsmet Bey'in yaptığı salatada soğan olduğu için yemedi. Zuhal Topal yarışmanın kurallarını hatırlatarak, puanlama için tadına bakması gerektiğini söyleyince olanlar oldu. Yarışmacıya "sabrımı zorlama!" diyen Topal, Esma Hanım'ın diskalifiye edildiğini söyledi.
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının dün yayınlanan bölümünde sunucu Zuhal Topal ve yarışmacı Esma Hanım arasında gergin anlar yaşandı. Esma Hanım, İsmet Bey'in yaptığı salatada soğan olduğu için yemek istemedi. Zuhal Topal puanlama yapabilmesi için yemekten tatması gerektiğini söyleyince tartışma yaşandı.
Zuhal Topal sinirlerine hakim olamayarak, "Yemek zorundasın, bu masaya gelen her şeyden tatmak zorundasın" deyince programda gergin anlar yaşandı.
Sinirlerin gerildiği anlarda Esma'nın masadan kalkıp gitmesi her şeyin sonu oldu.
Esma Hanımın haftanın ilk gününden bu yana sergilediği tavır Zuhal Topal'ı kızdırdı. Esma Hanım'ın son davranışı ise bardağı taşıran son damla oldu.