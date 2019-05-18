Yemekteyiz yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi olay fotoğraflar

'Tipimi düzelteyim, yarın açıklama yapacağım': Yanar, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı; "Takdir edersiniz ki bugünü ailemle geçireceğim. Telefonlara ve mesajlara yarın döneceğim. Ayrıca biraz tipimi düzelteyim, yarın açıklama yapacağım"