Yemekteyiz yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi fotoğrafı olay
'Yemekteyiz'in bu haftaki bölümünde 5'inci gün yarışmacısı olan Aybike Alev Yanar’ın cezaevine girdiği ortaya çıktı.
TV8 ekranında sunucu Onur Büyüktopçu'nun sunduğu 'Yemekteyiz' yarışmasında boy gösteren Aybike Alev Yanar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşkınlık yarattı.
'Tahliye oldum': Aybike Alev Yanar, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünden 'Tahliye oldum' notuyla bir fotoğraf yayınladı.
'Tipimi düzelteyim, yarın açıklama yapacağım': Yanar, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı; "Takdir edersiniz ki bugünü ailemle geçireceğim. Telefonlara ve mesajlara yarın döneceğim. Ayrıca biraz tipimi düzelteyim, yarın açıklama yapacağım"
'Göğsümü gere gere girdim çıktım': Cezaevine girme nedenini açıklayan Yanar, "Aileme ve arkadaşlarıma mesaj atıp olayın içyüzünü öğrenmek istiyorsunuz. Şerefsizin birine 'şerefsiz' dediğim için 3 gün ceza aldım. Göğsümü gere gere girdim çıktım." dedi.