Yemekteyiz sunucusu Seda Sayan'ın poposuna yorum geldi yanıtı olay yarattı

Hem O Ses Türkiye'de jürilik hem de Yemekteyiz yarışmasında sunuculuk yapan Seda Sayan, önceki gün Aleyna Tilki ile ettiği dansı ve açıklamalarıyla çok konuşulmuştu. Ancak dans görüntülerinden birine Seda Sayan'ın poposunu doldurduğuna dair bir yorum geldi.