Yemekteyiz sunucusu Seda Sayan göğüs dekoltesiyle ağızları açık bıraktı
Yemekteyiz sunuculuğu ve O Ses Türkiye jüriliğinden kalan zamanıyla konserlere çıkan Seda Sayan, önceki gün Kıbrıs'ta giydiği kıyafetle çok konuşuldu.
Yakın arkadaşı Acun Ilıcalı ile anlaşmasının ardından Tv8'de yoğun bir mesai yapan Seda Sayan, haftanın belirli günlerinde sevenleriyle buluşarak konser vermeyi de ihmal etmiyor. Öyle ki Seda Sayan, önceki gün Kıbrıs'ta kendisini bekleyen sevenleriyle buluştu.
Seda Sayan'ın gösterişli sahne elbiseninin derin dekoltesi dikkatlerden kaçmazken, ünlü ismin yüzündeki değişim de farkedildi. Yaptırdığı estetikleri hiçbir zaman gizlemeyen Seda Sayan’ın, botoks ve dolgularını yenilettiği söylendi.
'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Seda Sayan'a saç diplerinden çene altına kadar, ikişer adet cilt altı ipi yerleştirilmişti. O anları Seda Sayan takipçileriyle paylaşmıştı.
Seda Sayan kimdir?
30 Aralık 1961 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Pek çok kişi bilmese de gerçek ismi Aysel Gürsaçer’dir.