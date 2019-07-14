Yemekteyiz sunucusu Seda Sayan 'Dangalak' diyerek kendisini eleştirenlere ateş püskürdü
Şeyma Subaşı'nın kitabındaki skandal 'hidrolik asit' yanlışına sert bir dille tepki gösteren Seda Sayan, kendisine gelen eleştirilere çok sert bir şekilde yanıt verdi.
''Sadece Şeyma'' adlı kitapta, “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında; hidroklorik asit ile hyalüronik asit karıştırılarak okuyucuya “hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma” tavsiyesinde bulunulmuştu. Bunun üzerine Seda Sayan, bu yanlışa tepki göstererek şu ifadelerde bulunmuştu:
"Sakın kullanmayın. Kör olur millet. Ne diyecekti biliyor musunuz; hyalüronik asit. Bunun aslı budur. Ama editörlerin suçu… Bu kitabın toplatılması lazım. Bu çok önemli bir şey. Böyle bir şey olur mu? Bir dakika ya, ne yapıyorsunuz siz? Buradan ceza alır.
Diyelim kullanan kör oldu: Her türlü ceza alır, sen şimdi 'bunu kullanın' diyorsun, kör oldu diyelim kullanan. Bu kitapta böyle bir şey yazıyorsa bitti bu iş. Yılların televizyoncusu olarak söylüyorum bu kitapta hidrolik asiti yüzünüze sürün yazıyor ve yandı millet; sakın.
Dangalak: Bu sert eleştirinin ardından sosyal medyada gündeme oturan Seda Sayan, kendisine tepki gösterenlere de ateş püskürdü. Bir takipçisi Sayan'a "1 sene önce Şeyma'ya köpek olanlar şimdi köpek gibi saldırıyor" deyince Sayan çileden çıktı ve takipçisine "Kimse kimseye köpek olmaz; dangalak doğru yorum yaz" dedi.