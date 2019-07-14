Yemekteyiz sunucusu Seda Sayan 'Dangalak' diyerek kendisini eleştirenlere ateş püskürdü

"Sakın kullanmayın. Kör olur millet. Ne diyecekti biliyor musunuz; hyalüronik asit. Bunun aslı budur. Ama editörlerin suçu… Bu kitabın toplatılması lazım. Bu çok önemli bir şey. Böyle bir şey olur mu? Bir dakika ya, ne yapıyorsunuz siz? Buradan ceza alır.