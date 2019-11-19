Yemekteyiz sunucusu Seda Sayan bornozlu pozuyla sosyal medyayı yıktı
TV8 ekranlarında Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan Seda Sayan, Instagram hesabından bornozlu pozlarını paylaştı.
TV8 ekranlarında hem O Ses Türkiye hem de Yemekteyiz programlarında yer alan Seda Sayan, sosyal medya hesabından yayınladığı cesur pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Yemekteyiz programı öncesinde, hazırlanma esnalarında sosyal medya hesabı Instagram'dan sıklıkla fotoğraf payalaşan Sayan, bu sefer cesur bir poza imza attı.
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56 yaşındaki Seda Sayan, genç kızlara taş çıkartan bornozlu pozuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Makyaj yapılırken üzerindeki bornoza aldırış etmeden bacaklarını masanın üzerine uzatan Sayan, bu anları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşmayı ihmal etmedi.
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