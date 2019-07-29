Yemekteyiz sunucusu Seda Sayan bikinisiyle mest etti Safiye Soyman'la dansı olay oldu

Geçtiğimiz sezon Tv8'e dahil olarak O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan, bu yıl ise Yemekteyiz'de Onur Büyüktopçu'nun yerine jüri koltuğunda oturacak olan Seda Sayan, bikinili videosunu paylaştı. Videoda en yakın arkadaşı Safiye Soyman da vardı.