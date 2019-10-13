Yemekteyiz sunucusu Seda Sayan alkolü fazla kaçırdı açıklaması 'pes' dedirtti
Yemekteyiz'in yanı sıra geçtiğimiz haftalarda O Ses Türkiye'nin jüriliğine de başlayan Seda Sayan, önceki gece fazla alkolden ehliyetini kaptırdı.
56 yaşındaki Seda Sayan bu sefer farklı bir olay nedeniyle gündeme geldi. Son dönemlerde Tv8'deki işleriyle adından söz ettiren ünlü isim, trafik polisinin kontrolüne takılınca alkollü olduğu ortaya çıktı.
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MagazinHattı'nın haberine göre İstanbul'un Zincirlikuyu bölgesinde trafik polislerinin çevirmesine takılan Seda Sayan, 0.70 promil alkollü çıktı. Sınırı aşan Sayan'ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
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Senede 2-3 kez araç kullanıyorum: Ehliyeti elinden giden Seda Sayan'ın olayın ardından "Senede 2 - 3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım" dediği de öne sürüldü.
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Peki Seda Sayan kimdir?
30 Aralık 1961 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Pek çok kişi bilmese de gerçek ismi Aysel Gürsaçer’dir.
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