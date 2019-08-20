Yemekteyiz Seda Sayan ile fena çuvalladı seyirci Acun'u topa tuttu
TV 8 ekranlarının sevilen yarışmacı Yemekteyiz yeni sezonu ile başladı. Onur Büyüktopçu'nun yerine geçen Seda Sayan programın ilk bölümünde boy gösterdi. Fakat ilk bölümden Yemekteyiz seyircisi Seda Sayan'ı topa tuttu.
TV8 ekranlarında fragmanı haftalar öncesinden dönmeye başlayan Yemekteyiz programı Seda Sayan'ın sunumu ile dün ilk kez ekrana geldi. Sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu'nun yerine geçen Seda Sayan, yarışma programında ilk sınavını verdi. Fakat seyirci daha ilk bölümden Sayan'ı topa tuttu.
Haftaiçi hergün TV 8 ekranlarında yayınlanan ve 5 yarışmacının en iyi yemeği yapmak için yarıştığı Yemekteyiz'in yeni sezonu çok iddialı başladı. Herkes Seda Sayan'ın sunumu ile yeni yarışma nasıl olacak diye beklerken ekran başındakiler ilk bölümden büyük hüsrana uğradı.
Daha önce program sunan deneyimli isim Seda Sayan ilk kez böyl bir formatla seyirci karısında çıktı ve ilk sınavını bugün verdi. Sosyal medyanın da gündemine düşen Seda Sayan'lı Yemekteyiz programı ilk bölümü ile sınıfta kaldı.
İlk bölümü ile ekrana gelen yarışma programına sosyal medyada yorum yağdı. Seda Sayan'ın sunumu ile daha keyifli, eğlenceli ve farklı bir format bekleyen seyirci aradığını bulamadı. Birçok seyircinin gözü ise Onur Büyüktopçu'yu aradı.