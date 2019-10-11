Yemekteyiz Seda Sayan çılgına döndü yarışmacıya diskalifiye şoku yaşattı
Tv8'de ekrana gelen Yemekteyiz'in Gaziantep bölümlerinde önceki gün bir yarışmacıya sinirlenen Seda Sayan, "Böyle bir yarışmacı var mı ya" diye isyan ederek ev sahibini diskalifiye etti.
Onur Büyüktopçu'nun gönderilmesiyle Yemekteyiz'in sunuculuğuna getirilen Seda Sayan, geçtiğimiz gün yayınlanan bir bölümde adeta çılgına döndü. Ayaz Mehmet Kaya'nın evine konuk gelen yarışmacılara tavırları, Seda Sayan'a diskalifiye kararı aldırdı.
Çarşamba günü Gaziantep'te Ayaz Mehmet Kaya'nın evine konuk giden yarışmacılar, ilk öncemenüsünde Gaziantep'e özgü olan hiçbir lezzete yer vermemesi nedeniyle ev sahibini eleştirdi.
Eleştiriler üzerine Ayaz Mehmet Kaya'nın sergilediği tavır hem yarışmacıları hem de Seda Sayan'ı kızdırdı. Eleştiriye açık olmayan Kaya, yarışmacılarla sıklıkla polemiğe girmesi nedeniyle de eleştirildi.
En sonunda dayanamadı: Öte yandan yarışmacının yemekleri ikram ederken sunma şeklinde ve tavırlarından rahatsız olan Seda Sayan, programın sonlarına doğru diskalifiye kararı verdi.