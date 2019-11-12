Yemek tuzlu olursa ne yapmalı süt yada sirke ile...

Tuzu fazla kaçan yemeği kurtarmanın yollarını sizler için derledik. Eğer yemeğinizin tuzu fazla kaçtıysa süt yada sirke ile çözüm mümkün. Fazla tuzlu olan yemekleri kurarmanın bir diğer yolu ise patatesten yardım almak.

Her kadının başına gelmiştir. Bazen dalgınlıktan bazen de yoğunluktan tuz attığımız yemeğe bir kaşık daha tuz ekleriz. Yada annenizin yaptığı ev yapımı salçadaki tuzun varlığını unutup biraz da siz tuzlarsınız tencereyi. Piştimi diye aldığınız bir kaşık yemek zehir olur dolar ağzınıza. Peki ne yapacağız yemeğin tuzu fazla kaçınca? Çöpe mi atacağız koca tencereyi? Tabi ki hayır! Tuzu fazla kaçan yemeği kurtarmanın yolları var! Hem de her evde bulunan malzemelerle. İşte başlıyoruz!

Yemeğin tuzu fazla mı kaçtı korkmayın! Orta boy bir patatesi soyup bir kaç parçaya ayırıp yemeğin içine atın. Patatesler pişerken, tuz da gitmiş olur. Sonra patatesleri tencereden çıkarın.

Süt yada yoğurt ile...

Eğer tuzu fazla kaçan yemek bir çorbaysa hiç korkmayın. Çorbanın türüne göre bir miktar süt yada yoğurt ekleyin. Ama uyaralım. Hem süt hem de yoğurt sıcak tencereye girince kesilebilir. Kaş yapayım derken göz çıkarmayın! O yüzden bir miktar çorbayı bir kaseye alıp süt ve yoğurdu orada ılıştırıp bu karışımı çorba tenceresine dökün.

Sirke de olur yoğurt da

1 yemek kaşığı sirkeyi yemeğin içine atın. Eğer evde sirke yoksa yada aranız sirke tadıyla pek iyi değilse o zaman alternatifiniz limon olsun. Ancak limonda 4-5 damla yeter.

Şeker zeytinyağlı yemeklerin vazgeçilmezi aynı zamanda da kurtarıcısıdır. Tuzu fazla kaçan zeytinyağlıların tek çaresi var o da şeker. Aynı şekilde pilavlar için de şeker kullanabilirsiniz. 1 küp şeker her şeyi yener!

Hiç bir şey çözüm olamadıysa...

Baktığınız bu yöntemlerin hiçbiri yemeği kurtaracak gibi görünmüyor o zaman yemeğin suyu ile tanelerini ayırın. Yeniden soğan salça vs. sosunu hazırlayıp pişen taneleri yeni suya ekleyin. Bu kez attığınız tuzunu miktarına aman dikkat!