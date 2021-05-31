Yeme-İçme yerleri açılıyor mu? Kafe ve restoran işletmecileri umutlu
Toplamda 15 ay kapalı kalan yeme-içme sektörünü açılış heyecanı sardı. Sektör temsilcileri, aşılamanın hız kazanması nedeniyle umutlarının arttığını söyledi. Peki, esnaf ne gibi kararlar bekliyor? İşte sektörden açıklamalar...
Yeni normalleşmenin hayata geçeceği 1 Haziran'a sayılı günler kala restoran ve kafeler kolları sıvadı. 18 aylık pandemi döneminin 15 ayını kapalı geçiren yeme-içme sektörü, henüz genelge yayımlanmamış olsa da açılış için hazırlıklara başladı.
Özellikle aşıların gelmesi nedeniyle umutları artan ve bir daha kapanmayacaklarına inandıklarını belirten sektör oyuncuları, 1 Haziran için sabırsızlanıyor.
Restoran ve kafelerin hemen hemen tümü gerek tadilat gerek dezenfeksiyon işlemlerini yaparken tedarikçileriyle de görüşmelere başladı.
Akşam 24'e kazan izin bekliyorlar
"Gözümüz kulağımız bugün yapılacak olan Kabine toplantısında" diyen sektör oyuncularının en büyük beklentisi saat sınırının kalkması. İşlerinin büyük bir bölümünün akşam olduğunu belirten firma sahipleri, akşam 24'e kadar izin bekliyor.