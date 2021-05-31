Yeme-İçme yerleri açılıyor mu? Kafe ve restoran işletmecileri umutlu

Yeni normalleşmenin hayata geçeceği 1 Haziran'a sayılı günler kala restoran ve kafeler kolları sıvadı. 18 aylık pandemi döneminin 15 ayını kapalı geçiren yeme-içme sektörü, henüz genelge yayımlanmamış olsa da açılış için hazırlıklara başladı.