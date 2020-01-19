Yeliz Yeşilmen'den Kültür ve Turizm Bakanlığı'na flaş çağrı! Bana sahip çıkın
Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen sosyal medya hesabından Türkiye'nin turizm bölgelerini gezip tanıtımını yaptığını ve şu an gönüllü olarak buna devam ettiğini söyledi. Ancak Yeşilmen bakanlıktan da bir plaket beklediğini belirtti.
Oyuncu Yeliz Yeşilmen, Türkiye'nin turizm bölgelerinin tanıtımını yaptığını söyleyerek, "Ben hala Türkiye topraklarında turizm acentesi gibi gönüllü bir şekilde devam ediyorum. Kültür Bakanlığı bana bu anlamda umarım sahip çıkar. Plaket bekliyorum, insanlara maaş, para veriyorlar. Türkiye turizmini tanıtsın diye. Ben kendim yapıyorum bunu. Farkında olurlar umarım bir gün" dedi.
Güzel oyuncu Yeliz Yeşilmen, okulların yarıyıl tatilini fırsat bilerek çocuklarıyla beraber Yalova'nın kaplıaclarıyla meşhur ilçesi Termal'de Terma City otelinde geçiriyor. Yeşilmen yaptığı açıklamada ailecek burada olduklarını ve ilk kez Yalova'ya geldiğini belirtti.
"Evli, çocuklu gezgin" adında sosyal medyada bir sayfası olduğunu anlatan Yeşilmen, "Artık bir gezginim. Türkiye'nin çok farklı topraklarını Mardin'den Diyarbakır'a, Yalova'dan, Alaçatı'ya her yeri, gezilmeyen görülmeyen yerleri paylaşıyorum tüm detaylarıyla.
Kafeleriyle, otelleriyle, turizmiyle. Mesela Yalova'nın şelalesi varmış, yaz olsa gidecektik. Bir de botanik bahçeleri varmış. Oraya gideceğim" diye konuştu.