Yeliz Yeşilmen'den Kültür ve Turizm Bakanlığı'na flaş çağrı! Bana sahip çıkın

Oyuncu Yeliz Yeşilmen, Türkiye'nin turizm bölgelerinin tanıtımını yaptığını söyleyerek, "Ben hala Türkiye topraklarında turizm acentesi gibi gönüllü bir şekilde devam ediyorum. Kültür Bakanlığı bana bu anlamda umarım sahip çıkar. Plaket bekliyorum, insanlara maaş, para veriyorlar. Türkiye turizmini tanıtsın diye. Ben kendim yapıyorum bunu. Farkında olurlar umarım bir gün" dedi.