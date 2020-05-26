Yeliz Yeşilmen sonum Bergen gibi olmasın dedi! Yeni bir paylaşım daha yaptı
Geçtiğimiz günlerde eşi ile yaşadığı sorunları gözyaşları içinde anlatan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, yeni bir paylaşımda daha bulundu.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Yeliz Yeşilmen, önceki günlerde gözyaşları içinde bir açıklama yaptı. Yeşilmen, paylaştığı bir videoda sonunun eşi tarafından yüzüne atılan kezzapla görme yetisini kaybeden ve öldürülen Bergen gibi olmasını istemediğini söyledi. Bu sözleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
"Biraz tatsız olaylar yaşandı": Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha yaparak, Eşi Ali Uğur Akbaş ile kamera karşısına geçti. Yeşilmen “Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımız sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz.
Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok.” ifadelerini kullandı.
"Bergen'e ne oldu?": Şarkıcı Bergen, 31 Ekim 1982'de eşi tarafından yüzüne atılan kezzap görme yetisini kaybetti. Bergen, 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü.