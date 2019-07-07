Yeliz Yeşilmen jakuzi pozlarını paylaştı! Sosyal medyada olay oldu
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen, gittiği tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.
Bir dönemin şarkıları ve oyunculuğu ile en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile evlenmesinin ardından ekranlarda çok görünmemeye başlamıştı. Ancak Instagram hesabından sevenleriyle buluşan Yeşilmen, bu sefer tatil pozlarıyla çok konuşuldu.
Adanalı iş adamı Ali Uğur Akbaş'la evlendikten sonra Adana'ya yerleşen Yeşilmen, kızı ile birlikte gittikleri Fethiye tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yeşilmen'in bu pozları kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
Yeliz Yeşilmen kimdir?: 1978 yılının Aralık ayında Adana'da doğdu. Kariyerine modellik yaparak başladı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunduğu ”Çarkıfelek” isimli eğlence programıyla ekranlara çıktı.
2000 yılında İlker Aksum'un başrol oynadığı Çarli İş Başında dizisinde rol alarak oyunculuğa adım attı. Asıl şöhreti 2001'de ”Aşkım Aşkım” adlı dizide canlandırdığı Gözde karakteriyle yakaladı.