Yeliz Yeşilmen jakuzi pozlarını paylaştı! Sosyal medyada olay oldu

Bir dönemin şarkıları ve oyunculuğu ile en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile evlenmesinin ardından ekranlarda çok görünmemeye başlamıştı. Ancak Instagram hesabından sevenleriyle buluşan Yeşilmen, bu sefer tatil pozlarıyla çok konuşuldu.