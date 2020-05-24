Yeliz Yeşilmen gözyaşlarına boğuldu 'Bergen gibi olmak istemiyorum' deyip ağladı
Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından video paylaşarak, yüzüne kezzap atılan Bergen gibi olmak istemediğini söyledi ve hıçkıra hıçkıra ağladı.
Özellikle karantina günlerinde sosyal medyayı daha da aktif kullanan Yeliz Yeşilmen, bu kez Instagram'da gözyaşlarına boğuldu. Yeşilmen, iyi niyetinin fazla kullanıldığını, sonunun eşi tarafından yüzüne atılan kezzapla görme yetisini kaybeden ve öldürülen Bergen gibi olmasını istemediğini söyledi. Hatta Yeşilmen, ağladığı videolarını anne ve babasının görmemesi için paylaşılmamasını istedi.
Instagram hesabından gözyaşları içinde çektiği videoyu paylaşan Yeşilmen, şunları söyledi:
Cazgırlık yapmam: "Bakın arkadaşlar şu kadarını söyleyeyim, ben başıma her türlü kötü olay geldiğinde cazgırlık yapmam, ortalara kendimi atmam, susarım, sabrederim. En yakınlarım, yanımda çalışanlar, bütün ailem bilir; hatta nasıl bir sabır bu derler.''
Gözlerim yanıyor, şişti: ''Çok eski kadınları düşünün, her şeye rağmen sabredip susan kadınlardanım ama ağzımı bir açtım mı, terbiyemi bozmayarak öyle şeyler kanıtlarım ki sizin de ağzınız açık kalır. Evet bugün ağladım, iki saat ağladım. Gözlerim yanıyor, şişti.''
Ok yaydan çıkmıştı: ''Sonra kızım geldi makyaj yaptı, yapmak zorunda olduğum reklamlarım var, ekmek param, ben para kazanmak zorundayım. Mecburum buna. Şu an kimseye bir şey açıklamayacağım, ok yaydan çıkmıştı, durduruldu.''