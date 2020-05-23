Yeliz Yeşilmen 'Bergen gibi olmak istemiyorum' deyip gözyaşlarına boğuldu

Gözlerim yanıyor, şişti: ''Çok eski kadınları düşünün, her şeye rağmen sabredip susan kadınlardanım ama ağzımı bir açtım mı, terbiyemi bozmayarak öyle şeyler kanıtlarım ki sizin de ağzınız açık kalır. Evet bugün ağladım, iki saat ağladım. Gözlerim yanıyor, şişti.''