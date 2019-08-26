Yeğeniyle yasak aşk yaşamıştı Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle ortaya çıktı
2017 yılında magazin gündeminin en çok konuştuğu isim olan oyuncu Murat Başoğlu, yıllar sonra tatil yaptığı Bodrum'da yeni sevgilisiyle görüntülendi.
Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede yasak aşkı ortaya çıkmasının ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten 2017 yılında boşanan Murat Başoğlu, bu sefer yeni sevgilisiyle gündeme geldi. Kötü günlerini atlattığı görülen Başoğlu, yeni sevgilisine ilgili davranmasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Önceki gün Bodrum’da görüntülenen Başoğlu, iddialara göre yanındaki kız arkadaşıyla Yunan Adaları'nda tanıştı. Ardından tanışıp sevgili olan ikili, Bodrum'a geçti. Çift, kiraladıkları teknelerinde deniz keyfi yaparken görüntülendi.
Sevgilisiyle denize giren ve bol bol güneşlenen Başoğlu, sevgilisine Bodrum ve Türkiye hakkında bilgi verdi.
Bir hayli keyifli olan Başoğlu'nun arkadaşıyla yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı. İkili daha sonra güneşlenip sohbet etti.