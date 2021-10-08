Yeğeniyle uygunsuz ilişki skandalı yaşamıştı! Murat Başoğlu ölümden dönmüş...
2017'de öz abisinin kızı olan yeğeni Burcu Başoğlu’yla teknede uygunsuz şekilde görüntülenen ve gündemi sallayan bu skandalın ardından gözlerden uzak bir yaşama çekilen sunucu-oyuncu Murat Başoğlu’nun 20 Eylül’de hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sunucu Murat Başoğlu, 2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede uygunsuz halde görüntülendikten sonra uzun bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Bodrum’da yaşayan ve kalbindeki sorunun ağırlaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Başoğlu, sosyal medya hesabından birkaç hafta önce ameliyat olduğunu açıkladı.
Bir süredir sağlık problemleri yaşayan 53 yaşındaki bir çocuk babası Murat Başoğlu, 20 Eylül 2021 tarihinde hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Riskli bir durum
Acile başvuran Başoğlu'nun açıklamasına göre; çekilen kalp tomografisinde aort damarının 5.7 cm'ye kadar büyüdüğü ve riskli boyuta geldiği belirlendi.
" 24 saat yoğun bakımda, 17 saat entübe olarak kaldım"
Sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu ve sunucu, "23 Eylül'de ameliyata alındım. 6 saat süren açık kalp ameliyatı sonrasında aort ve aort kapakçıklarım değişti. 24 saat yoğun bakımda, 17 saat entübe olarak kaldım.