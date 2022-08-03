Yediiklim Yayınevi kime ait, sahibi kim? Yediiklim yayınları kimin KPSS sorularını yayınladı

Türkiye'nin gündemine oturan 2022 KPSS lisans sorularının ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından Yediiklim Yayınevine satıldığı iddiası ile ortalık karıştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halis Aygün'ü görevden aldı. Bu olayın ardından Yediiklim Yayınevi kimin, sahibi kim soruları da merak edildi. Peki KPSS sorularını sızdırdığı iddia edilen Yediiklim Yayıncılık kime ait?

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Yediiklim Yayıncılık tarafından KPSS 2022 Lisans sorularının sızdırıldığı iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen iddia ile birlikte Yediiklim Yayınları'nın hazırlamış olduğu videolar da KPSS sorularının yer aldığı söyleniyor. İddiaların öne sürülmesi ile birlikte Yediiklim Yayınları hakkında araştırmalar da hız kazandı. İşte Yediiklim Yayınları hakkında merak edilenler…

Yedi İklim dergisi kime aittir?

Yayın yönetmenliğini Ali Haydar Haksal’ın yaptığı Yedi İklim dergisi aylık Edebiyat Dergisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk edebiyatında oldukça önemli bir yere sahip olan Yedi İklim Dergisi 1987 yılında yayın hayatına başladı. Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Alaeddin Özdenören, Ebubekir Eroğlu, Arif Ay, Kâmil Eşfak Berki gibi önemli isimlerin öncü olduğu dergi bugüne kadar gelmiştir.

Yediiklim yayınçılık ne zaman kuruldu?

KPSS, ALES, YDS, SPK, GYS, İŞ GÜVENLİĞİ, POLİS AKADEMİSİ, JANA ile faaliyet gösteren bir de Yediiklim yayınları bulunmakta.

Yediiklim yayıncılık internet sitesinde kurum hakkında şu ifadeler yer almakta: "2003 senesinde yola koyulduğumuz yayıncılık yaşantımıza ilk olarak dergilerimizle adım attık. Yediiklim ailesi olarak yayınlarımızla ve kadrolarımızla kurulduğumuz günden bu yana ulaştığımız noktadan ve kaliteden ödün vermeksizin amaçlarımız doğrultusunda hep daha yükseklere ve daha iyiye ulaşmayı amaç edindik. İnsan emeğine ve zamanına değer vererek ticari kaygılardan çok başarılı olmayı ve öğrencilerimizi başarıya ulaştırmayı temel ilke edindik.

Yenilikçi ve birliktelik ruhuyla Yediiklim dershaneleri ve yayınları olarak sizlerle birlikte yola çıktık. Yedi ayrı bölgeden, yedi ayrı iklimden beslenerek farklılıkların zenginlik olduğu düşüncesiyle bir senteze ulaşarak yurdumuz coğrafyasının yedi bölgesinde insan odaklı olmayı ve adaylarımızın hedeflerine giden yolda onlara yol arkadaşı olmayı amaç edindik. Bünyemizde siz değerli öğrencilerimiz sayesinde her rengi ve her iklimi taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Yedi İklim yayınları nelerdir?

81 ilde hizmet veren Yedi iklim Yayınları 1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar kitap basımı yapmaktadır. Bununla birlikte TYT, AYT, KPSS, KPSS-A, ALES, DGS, YDS, SBS, Polislik, Astsubaylık gibi kitaplar da basmaktadır. Sınavlara yönelik kitap basımı yapan yayın Türkiye’nin dört bir yanında 24 saat lojistik destek sağlamaktadır.

Ne olmuştu: KPSS'de sorulan soruların sınavdan önce bir yayınevinin deneme sınavında çıktığı öne sürülmüş, iddia ÖSYM tarafından yalanlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat vermişti.