Yediemin depolarında kaderine terk edilen araçların piyasa değeri bakın ne kadar

Manisa'da trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Sürücülerden bazıları, eksiklerini giderdikleri araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor.