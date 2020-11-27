Yediemin depolarında kaderine terk edilen araçların piyasa değeri bakın ne kadar
MANİSA'da yediemin depolarından sahipleri tarafından alınmayan otomobiller çürümeye terk edildi. Yüzlerce aracın piyasa değeri ise dudak uçuklatıyor.
Manisa'da trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Sürücülerden bazıları, eksiklerini giderdikleri araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor.
Şehzadeler ilçesinde, içinde 600'ün üzerinde otomobil ve motosiklet bulunan yediemin deposuna çekilen araçlar hurdaya döndü.
Birçoğu artık kullanılmayacak duruma gelen ve otların arasında kalan araçların durumu görenleri üzüyor. Depodaki araçların piyasa değeri ise 20 milyonu buluyor.
Çürümeye terk edilen araçlar, yıllardır ekonomiye kazandırılmayı bekliyor.