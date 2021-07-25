'Yazıklar olsun' deyip Lerzan Mutlu Demet Akalın ve Seda Sayan'a isyan etti Cenaze reklamı kriz çıkardı
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesinde Demet Akalın ve Seda Sayan'ın reklam yaptığını iddia eden Lerzan Mutlu demediğini bırakmadı.
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce koronavirüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Tektaş'ın vefatı Seda Sayan'ı da yıktı. Ünlü şarkıcı, bu durumdan etkilendiğini belirterek 15 Ağustos'a kadar sahne almayacağını açıkladı.
Alişan'la yakın arkadaş olan Demet Akalın'ın cenaze törenine katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.
Alişan'ın yanına gitmediği ileri sürülen Akalın'ın cenaze günü de Bodrum'da sahneye çıktığı iddia edilmişti.