'Yazıklar olsun' deyip Lerzan Mutlu Demet Akalın ve Seda Sayan'a isyan etti Cenaze reklamı kriz çıkardı

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce koronavirüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.